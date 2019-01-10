Tokat'ta 2 Tır Çarpıştı, Sürücüler Yaralandı

Tokat'ta 2 TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı

TOKAT'ta buzlanma nedeniyle 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine gitmekte olan Sedat Özdil'in(23) kullandığı 31 ASV 98 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Murat Çelik (39) idaresindeki 60 VD 009 plakalı buğday yüklü TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Çelik yönetimindeki TIR yoldan çıkarak, şarampole devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu dorsesindeki buğdaylar yolun yanında bulunan tarlaya saçıldı. Bu arada Sivas istikametine gitmekte olan Nazmi Erdemir(53) idaresindeki 34 VS 7814 plakalı kapalı kasa transit ise yoldan çıktı. Şarampole girerek duran araçta yaralanan olmadı. Yaralı TIR şoförleri Murat Çelik ve Sedat Özdil, ambulansla kaldırıldıkları Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: DHA