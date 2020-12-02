Abla kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Abla kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

02.12.2020 18:38 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:51
Abla kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Tokat'ın Niksar ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Sevinç Demirel ve kardeşi Ahmet Öksel, aynı gün hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde oturan 2 çocuk babası Ahmet Öksel, kasım ayının başlarında yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası durumu ağırlaşınca Tokat Devlet Hastanesi pandemi bölümünde tedaviye alındı.

ABLA KARDEŞ AYNI GÜN HAYATINI KAYBETTİ

Öksel'in kısa süre sonra ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde yaşayan ablası, 2 çocuk annesi Sevinç Demirel'in de koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Demirel de Erbaa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi gören Ahmet Öksel ve 17 gündür tedavi gören Sevinç Demirel dün hayatını kaybetti.

Ahmet Öksel Niksar ilçe merkezinde, ablası Sevinç Demirel ise ilçeye bağlı Yarbaşı köyünde koronavirüs tedbirleri çerçevesinde toprağa verildi.

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Tokat'ta abla kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Ahmet Öksel
Tokat'ta abla kardeş aynı gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Sevinç Demirel

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

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