Tokat'ta 127 parça tarihi eser ele geçirildi
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Tokat'ta 127 parça tarihi eser ele geçirildi

10.12.2020 16:32 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:37
Tokat'ta 127 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 127 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 127 parça tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karakaya beldesinde 2 şüpheli şahsın tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisini alan ekipler operasyon düzenledi. Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 107 adet sikke, 10 adet yüzük, 4 adet hac figürlü kolye, 4 adet küpe, 1 adet 5 cm büyüklüğünde insan figürlü heykel, 1 adet süs eşyası obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - TOKAT

Tokat'ta 127 parça tarihi eser ele geçirildi
Tokat'ta 127 parça tarihi eser ele geçirildi
Tokat'ta 127 parça tarihi eser ele geçirildi
Tokat'ta 127 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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