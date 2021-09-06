TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI
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TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta 102 bin öğrenci koronavirüs tedbirleri eşliğinde ders başı yaptı.

TOKAT'ta 102 bin öğrenci koronavirüs tedbirleri eşliğinde ders başı yaptı.

Pandemi nedeniyle yaklaşık 1,5 yıl ara verilen yüz yüze eğitim, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte yeniden başladı. Tokat'ta da 102 bin öğrenci için de ders zili çaldı. Kent merkezindeki Kemal Arat İlkokulu'nda da öğrenci ve velileri ilk gün heyecanı yaşandı. Çocuklarını okula getiren veliler salgın tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmadı. Veliler çocuklarını okul dışından izledi. Maske kurallarına özen gösterilirken, okula alınan öğrencilerin tek tek ateşleri ölçülerek, elleri dezenfekte edildi.

Okullarda tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Okullarımız en güvenli mekanlar, velilerimiz gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilirler. Çocuklarımız, öğretmenlerimize emanettir. Öğretmenlerimiz maske ve mesafe konusunda öğrencilerimizi sıklıkla uyaracak. Onlara yardımcı olacak. Okulumuzda her türlü tedbiri aldık. Uyarı levhalarımız konuldu. Temiz, kirli maskelerimiz için kutular yaptık. Uzun bir süre çocuklarımız okullarından ayrı kaldı ve öğretmenlerimiz öğrencilerimize salgınla ilgili nasıl davranacakları hakkında bilgilendirmelerini yapacaklar. İlimizde 102 bin öğrenci ders başı yaptı" dedi.

TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI
TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI
TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI
TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI
TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI
TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI
TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI
TOKAT'TA 102 BİN ÖĞRENCİ TEDBİRLERLE DERS BAŞI YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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