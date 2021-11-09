Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Lütfü Türkkan'a tepki - Haberler
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Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Lütfü Türkkan'a tepki

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneğinden Lütfü Türkkan'a tepki

Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

TOKAT (AA) - Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel, şehit yakınına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Demirel, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde Türkkan'ın, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyine küfrettiğini hatırlattı.

Türkkan'a tepki gösterildiğini belirten Demirel, "Canlarını bu vatan için feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarına, kıymetli emanetlerine hakaret edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Şehit kanlarıyla kurulan gazi Meclis'imizde şehit ailelerine hakaret ederek teröre destek veren hiçbir parti ve milletvekili istemiyoruz." dedi.

Türkkan'ın milletvekilliğinden de istifa etmesini istediklerini dile getiren Demirel, "Bingöl'de yaşanan bu olayda şehit yakınının boynuna sarılarak kulağına küfreden İYİ Partili o şahsı şiddetle kınıyoruz. Böyle bir insanın yüce Meclis'te yeri olamaz. İstemiyoruz, kabul etmiyoruz. Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak vicdanımız sızladı, yüreğimiz burkuldu. Biz şehitler ve vatanımız için varız." diye konuştu.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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