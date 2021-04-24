TOKAT KÖYÜN SU BORUSUNU KIRIP, AĞACA 'DERS OLSUN' YAZDILAR

TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler yayladan köye giden su borularını kırıp, yanındaki ağaca ise 'Ders olsun' yazısını kazıdı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesine bağlı Koçak köyünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler yayladan köye giden su borularını kırıp, yanındaki ağaca ise 'Ders olsun' yazısını kazıdı. 2 yıl önce de şebeke suyuna yanmış motor yağı ve mazot karıştırılan köyde yaşanan ikinci olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

İlçeye bağlı Koçak köyünün, Amasya'nın Taşova ilçesi sınırlarındaki Boğalı Yaylası'ndan gelen ek şebeke suyu şubat ayında azaldı. Köylüler kış şartları nedeni ile 2 bin metre rakımdaki yaylaya gidip kontrol edemedi. Havaların ısınması ve yaylanın ulaşılabilir olmasıyla 3 gün önce bölgeye giden köylüler şok yaşadı. Yayladan köye giden su borusunun kırıldığı ve yanında bulunan bir ağaca ise 'Ders olsun' diye mesaj kazındığı görüldü. Ayrıca kırılan borunun içine koyun yünü sıkıştırıldığı ve yanmış motor yağı döküldüğü anlaşıldı. Köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Köyün içme suyuna 2018 yılında da yanmış motor yağı karıştırılmıştı.

'2 YIL ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI'

Köy muhtarı Nedim Hıdıroğlu 2 yıl önce de benzer bir olay yaşadıklarını belirterek "O zaman da bizim içme suyu isale hattımızın üzeri açılmış, oraya bir teneke yanık yağ dökülmüştü. Yanık yağın ulaştığı su deposunu temizledik ama yaklaşık 1 hafta köyümüze içme suyu veremedik. Çevre su kaynaklarından su ihtiyacını giderdik. O konu şu anda soruşturma aşamasında. Tahkikat devam ediyor. 2 yıl sonra tekrar benzer bir olay gerçekleşti. Şubat ayından itibaren sularımız azalmıştı. Geçenlerde arkadaşlarla gittik baktık, yine ormanın içerisinden içme suyu isale hattının borusunun üstü açılmış kesici bir aletle boru kesilmiş içerisine yine yanık yağ, yün katılmış. Erbaa Jandarma ekiplerine gittik. Orası Taşova sınırları içerisinde olduğu için oradan da jandarmalar geldi. Onlarla da görüştük. Sudan numuneleri de aldık. Araştırma yapıldı. İncelemeler devam ediyor. Jandarmalara gerekli ifadeleri verdik. Taşova Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Şu anda suyumuzu çevredeki kaynak sularından temin ediyoruz. Dere suyu var, oradan temin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Su borusunu kestikten sonra borunun yanındaki ağaca 'Ders olsun' yazıldığını ifade eden köy sakinlerinden Turgut Dede ise "Dünya savaşları olmuştur. O zaman bile insanların içme suyuyla oynanmamıştır. Suyu kestiler. Suyu kestikten sonra buraya geldik. Koyunların yünü dediğimiz yünleri basmışlar borulara akmasın diye. Yanık yağ dediğimiz yağları da borulara vermişler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı