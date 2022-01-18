Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Haberler
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri

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