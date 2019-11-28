Tokat'ın kültürü ve yemekleri İstanbul Havalimanı'nda tanıtıldı

28.11.2019 20:03 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:07

İstanbul Havalimanında Tokat kültürünü ve geleneklerinin tanıtıldığı "Tokat Haftası" başladı.

Anadolu mutfağının kültür mirasını koruyarak, Anadolu lezzetlerini geçmişten günümüze sunan TAV iştiraki BTA bünyesinde yer alan Tadında Anadolu'nun Dış Hatlar Gidiş Terminali gümrüklü alandaki restoranında Tokat kültürü ve yemekleri tanıtıldı.

Etkinlikte, çemen, ceviz, pekmez türleri, gözleme, keşkek, bağ yaprağı, madımak çorbası, Tokat kebabı başta olmak üzere Tokat'a has eşsiz lezzetler yerli ve yabancı yolcuların beğenisine sunuldu.

Tokat Valisi Ozan Balcı, havalimanında görevli basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tokat'ın doğanın, tarihin ve kültürün kesiştiği önemli bir noktada yer aldığını söyledi.

Tokat'ın saklı bir cennet olduğunu aktaran Balcı, şöyle konuştu:

"Tokat üstü açık bir müze gibi. Anadolu Selçuklularının, Osmanlıların eserlerinin görüldüğü kıymetli şehir. İnsan malzemesi çok kıymetli, değerli, nitelikli ve kültür sahibi. Nitelikli ve kültür sahibi insanların asırlar boyunca süzerek getirdiği geleneksel yemekleri var. Bugün burada Tokat yemeklerini Tokatlı kadınlarımızın, aşçılarımızın, ürettiği ürünleri dünyaya sunmuş oluyoruz. Tokat aynı zamanda sebze meyve bahçesi. Çok güzel ürünleri var. Bunlardan çok güzel yemekler elde ediliyor. Bu kültürü burada yabancılara tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz."

Balcı, Tokat yemeklerinin havalimanında tanıtılmasından dolayı restoran yetkililerine teşekkür etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da Tokat kültürünü ve yemeklerini İstanbul Havalimanı'nda tanıtmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"7 bin yıllık Tokat'ı gelin görün"

Tokat'ın zengin bir şehir olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Tokat gerçekten insanıyla, havasıyla, doğasıyla çok görülmeye değer bir şehir. Hazreti Mevlana, 'Hayatta iken Tokat'a gitmek gerek. Havası ve insanı mutedildir' demiş. Biz de bu sloganla yola çıktık. Yedi bin yıllık Tokat'ı gelin görün." dedi.

"Yabancılara kendi kültürümüzü tanıtmak ve göstermek büyük bir sorumluluk"

BTA Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi İbrahim Demir de İstanbul Havalimanı'nda Anadolu lezzetlerini tanıtma etkinliğine ilk kez Tokat ile başladıklarını ve diğer illerle devam edeceklerini belirtti.

Anadolu'nun zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Demir, "BTA olarak 9 ülkede 18 havalimanındayız. 4 bin çalışanımızla 400 noktada hizmet veriyoruz. 10-12 markamız var. Bu markalarımızdan bir tanesi de Tadında Anadolu. Tadında Anadolu en kıymetli markamız. BTA olarak kendimize edindiğimiz misyon turizm elçiliği. 4 bin çalışanımız kendini turizm elçisi olarak görüyor. Yabancılara kendi kültürümüzü tanıtmak ve göstermek büyük bir sorumluluk. Amacımız bir farkındalık yaratmak." şeklinde konuştu.

Etkinliğe İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, Tokat Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır ve BTA İstanbul Havalimanı İşletme Müdürü Kazım Çil de katıldı.

Tokat Haftası etkinlikleri İstanbul Havalimanında yarın da sürecek.

Kaynak: AA