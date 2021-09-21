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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Tokat (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Başkan Eroğlu, üretilen cihazlar hakkında, eğitimcilerden bilgi aldı.

Eroğlu, "Atölye faaliyetlerinin yanı sıra, burada çok güzel işlere de imza atılıyor. Türkiye'de bir ilki başararak, aynı anda farklı alanlarda kullanılmak üzere birçok robot üretiliyor. Bunlardan bazıları tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmekte olan, masa tenisi antrenman robotu, temizlik robotu ve tarımsal ilaçlama robotu. Gençlerimizin maşallahı var. Üreten Türkiye yolunda gençlerimiz kendilerini geliştiriyorlar. Gençlerimizin yapmış olduğu zanaat işleri geleceğe yatırım oluyor. Genç beyinlerimize desteğimiz her zaman tam olacak. Belki de geleceğin bilim adamları, mucitleri buradan çıkacak. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda yerli ve milli üretimin destekçisi olacağız. Rabbimden genç kardeşlerime başarılı bir eğitim hayatı diliyor, eğitimcilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

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