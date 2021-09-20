Tokat Arazi Satış ve Kiralama İhalesi

Tokat Arazi Satış ve Kiralama İhalesiTokat İl Özel İdaresince Tokat İli Merkez ve İlçelerinde ekli İlanda bilgileri yer alan 62 Adet taşınmazın ayrı ayrı olmak üzere satışa ve kiralamaya çıkarılması işi; 5 adet (ekli ilanın Tablo I'de yer alanlar ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif usulüyle; 57 adeti ise 45'inci maddesi uyarınca, açık teklif (Artırma) ihale usulü ile 21. 10. 2021 Perşembe günü ile 22. 10. 2021 Cuma günleri saat 10. 00 ile 17: 00 arasında ihaleye çıkarılmıştır. Arazi satışı ve kiralama işi

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