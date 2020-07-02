TOKAT Adana ve Mersin'den Tokat'a getirdiği deniz börülcesini, 3 ülkeye ihraç ediyor
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TOKAT Adana ve Mersin'den Tokat'a getirdiği deniz börülcesini, 3 ülkeye ihraç ediyor

Adana ve Mersin'den Tokat'a getirdiği deniz börülcesini, 3 ülkeye ihraç ediyorTOKAT'ta 5 yıl önce açtığı iş yerinde yöresel ürünlerin konservesini yapan Yalçın Tursun (39), 800 kilometre mesafedeki Adana ve Mersin'den getirttiği deniz börülcesini 3 ülkeye ihraç etmeye başladı.

02.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.07.2020 09:56

Adana ve Mersin'den Tokat'a getirdiği deniz börülcesini, 3 ülkeye ihraç ediyor

TOKAT'ta 5 yıl önce açtığı iş yerinde yöresel ürünlerin konservesini yapan Yalçın Tursun (39), 800 kilometre mesafedeki Adana ve Mersin'den getirttiği deniz börülcesini 3 ülkeye ihraç etmeye başladı.

Tokat'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yalçın Tursun, 5 yıl önce çalıştığı firmadan ayrıldı. Bir süre iş arayışına giren Tursun, ne yapacağını düşünürken, akşam yemeğinde yediği madımak bitkisinin konservesini yapmaya karar vererek iş yeri açtı. Tursun'un yaptığı konserveler çevresi tarafından beğenilince çeşitli arayışlar içerisine girdi. Tokat'ta deniz ürünlerinin de işlenebileceğini düşünen Tursun, Mersin ve Adana bölgesinden getirtiği deniz börülcesini kendi iş yerinde işleyerek iç ve dış piyasaya satmaya başladı. Kısa sürede kendi markasını oluşturan Tursun, Almanya, Hollanda ve Belçika'ya deniz börülcesi konservesi ihraç etmeye başladı.

'AYLIK 40 TON İŞLİYORUZ'

Deniz börülcesini 800 kilometre uzaklıktan Tokat'a getirdiğini ifade eden Yalçın Tursun, "Tokat ve Sivas ile diğer bölgelerde bulunan yöresel ürünlerin imalatlarını yapıyoruz. Şu anda da deniz börülcesi imalatı yapıyoruz. Deniz börülcesini Mersin, Adana bölgesinden, Tokat'a getirip burada da işlemesini yapıp Türkiye ve çeşitli ülkelere satışını gerçekleştiriyoruz. Günlük 800 kilogram ile 1 ton arasında işlememiz var. Ürünün bir de hava şartlarına bağlı olarak toplanması var. Hava şartları normal giderse 1 ve 1,5 ton arası ürün çıkartıyoruz. Aylık olarak da 40 ton işlememiz mevcut" dedi.

'OSCAR TÖRENLERİNDE MENÜYE GİRDİ'

Deniz börülcesinin lüks meze olarak geçtiğini söyleyen, Tursun "Akdeniz ve Ege otlarındandır. Sağlık açısından faydalı bir bitkidir. 2017 yılında Hollywood Oscar törenlerinde Türkiye'den 2 tane yemek menüye girmişti. Bir tanesi baklava,bir tanesi de deniz börülcesi idi. Balık restoranlarında tüketimi fazladır. Akdeniz ve Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız da bu ürünü sofralarından eksik etmezler" diye konuştu.

'YÜZ GÜZELLEŞTİRİCİ ÖZELLİĞİ VAR'

İşledikleri deniz börülcesinin yüzde 50'sini iç pazarda sattıkların ifade eden Tursun "Üretimimizin yüzde 50'sini iç pazara satıyoruz. Bu yıl ulusal toptan market zinciri ile anlaştık. Yüzde 50 oraya göndereceğiz, yüzde 50'sini ise ihraç ediyoruz. Hali hazırda Almanya ve Hollanda'ya ürün gönderiyorduk. Bu yıl Belçika da eklendi. Deniz börülcesi Tokat'ta yetişmiyor. Pazarlamaya çıktığım zaman da espri konusu oluyor. 'Tokat'ta deniz mi var? Denize kıyısı mı var? Bu ürün orada mı yetişiyor?' diye. Tokat'ta yetişmiyor ama burada yaptığımız ürünümüz şu anda Türkiye pazarında çok tercih edilen bir ürün oldu. Türkiye'de pazar lideri olan firmaya da tedarikini yapıyorduk biz zaten. Bu yılda tamamen kendi markamızla iç ve dış piyasaya sunmaya hazır bir şekilde bekliyoruz. Deniz börülcesi içerisinde bulundurduğu iyot sayesinde guatr hastalığına faydalıdır. Yaz aylarında tüketildiği zaman vücutta tuz kaybı olduğundan dolayı, bunun içerisinde de doğal iyot olduğundan dolayı tuz seviyesini dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda da yüz güzelleştirici özelliği vardır" ifadelerini kullandı.

TOKAT Adana ve Mersin'den Tokat'a getirdiği deniz börülcesini, 3 ülkeye ihraç ediyor

Kaynak: DHA

Manşet

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