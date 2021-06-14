Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
İhlas Haber Ajansı / Burhanettin Erden - Haberler | Güncel

Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Vatandaşlar araçlarını dolu yağışından kurtarmak için seferber oldu Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Vatandaşlar araçlarını dolu yağışından kurtarmak için seferber oldu

TOKAT - Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tokat'ın Yeşilyurt ile Sulusaray ilçelerinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan yayalar ile araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Dolu yağışından korunmak için tabur ile önlem alan vatandaşın o anları kameralara yansıdı. Ceviz büyüklüğünde dolu yağışı kısa süreli etkili oldu. Dolu yağışı ekili tarım arazileri ile meyve bahçelerine zarar verdi. İlçe tarım müdürlüğü ekipleri zararın tespiti için çalışma başlattı.

Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burhanettin Erden

Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı
Gözü dönen üvey oğul, annesinin kocasını 3 yerinden bıçakladı
Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sarp Akkaya Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Roland Garros Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 19:16:58. #1.13#

title