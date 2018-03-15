Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri "Tohum bizden, üretim sizden" projesi kapsamında çiftçilere tohum dağıttı.

Kars Tarım Kredi Kooperatifi deposunda gerçekleştirilen dağıtım programında çiftçilere, 2018 yılında tohum sıkıntısı çekmemeleri için tohum desteğinde bulunuldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Düzgün, yaptığı açıklamada, bakanlığının desteğiyle Kars'ta yem bitkilerini üretimini geliştirmek ve 2017 yılında kentte yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin 2018 yılında sıkıntı yaşamamaları için destek verdiklerini söyledi.

Projeyle, kaliteli kaba yem üretimi ile üretimin devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Düzgün, "Yaklaşık 400 bin liralık 'tohum bizden üretim sizden' projesi, İl Müdürlüğümüzce hazırlanarak, 126 ton sertifikalı yulaf tohumluğu ve 65 ton sertifikalı tritikale tohumluğu satın alınmıştır. Kars'ta yem bitki üretimi yapan 473 çiftçimize yaklaşık 400 kilogram civarında tohumluk dağıtılarak 9 bin 550 dekarlık alanda yem bitkisinin ekimi yaptırılacaktır." dedi.