Tohma Kanyonu kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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Tohma Kanyonu kar yağışıyla beyaza büründü

Tohma Kanyonu kar yağışıyla beyaza büründü
AA / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, kar yağışının ardından güzel manzaralar sunuyor.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesindeki Tohma Kanyonu, kar yağışının ardından güzel manzaralar sunuyor.

Tohma Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan kanyon, yılın dört mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

Somuncu Baba Külliyesi'nin yanı başında jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından suyu taşıyan ve ilçenin önemli turistik değerlerinden biri olan kanyon, bölgede etkili olan soğuk hava ve kar yağışı ile beyaza büründü.

Malatya'nın bu eşsiz turistik merkezi, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbediyor. Görkemli kayaların arasından geçen turkuaz renkli suyun görüntüsüyle kartpostalları aratmayan manzaralar oluşturan kanyon, görenleri hayran bıraktırıyor.

Tarihi Somuncu Baba Külliyesi'ne yürüyüş mesafesindeki kanyon, aynı zamanda Kudret Havuzu'nu içerisinde bulunduruyor.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kanyonda oluşan buz sarkıtları da ilginç görüntüler oluşturuyor.

AA / Ayhan İşcen - Son Dakika Haberleri

Somuncu Baba, Malatya, kar, Güncel, Haber

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