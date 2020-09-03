TOGÜ Rektörü Şahin TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin ve Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp Coşkun, Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 5 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen "Geleceğin Meslekleri Mesleklerin Geleceği Çalıştayı" kapsamında öğrencilere üniversite eğitimine ek olarak katılacakları ve alanlarında deneyim ve uzmanlaşma sağlayabilecekleri sertifika programlarının, akademik ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi önerisi değenlendirildi.

Görüşmede fikir alışverişinde bulunularak, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Hisarcıklıoğlu, ziyaretlerinden dolayı Şahin ve Coşkun'a teşekkür etti.

Kaynak: AA