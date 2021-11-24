TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan TÜGİAD ziyareti

Türkiye Genç İş insanları Derneği'nin (TÜGİAD) Ege Şubesi'ni ziyaret eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu genç iş insanları ile bir araya geldi. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in katılımları ile gerçekleşen toplantıya İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da katılım gösterdi.

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Ege Şubesi'nin ev sahipliğinde Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmanın son derece faydalı olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu'nun yılların getirdiği bir deneyime sahip olduğuna dikkat çeken Çevikel, "TÜGİAD üyesi genç iş insanlarının bu deneyimlerden faydalanması son derece olumlu oldu. Katkılarından dolayı İZTO Başkanı Mahmut Özgener ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'a da TÜGİAD adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş, Rifat Hisarcıklıoğlu'nun kendilerine yaptığı ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, "TÜGİAD Ege Şubesi'nin üyesi genç iş insanları ve girişimcileri olarak Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelerek ülke gündemini değerlendirdik. Kendisinin değerleri fikirlerini ve görüşlerini aldık. Çok faydalı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Katılımlarından dolayı Hisarcıkoğlu'na, İZTO Başkanımız Mahmut Özgener'e ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'a teşekkür ediyorum" dedi.

KONUŞMAYA DEĞİL SİZİ DİNLEMEYE GELDİM

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu. TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel'in daveti üzerine TÜGİAD Ege Şubesi'nin konuğu olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek ev sahipliği nedeniyle TÜGİAD Ege Şubesine teşekkür etti. İZTO Başkanı Özgener ve EBSO Başkanı Yorgancılar ile bu toplantıya katıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Odalar, Borsalar yani TOBB, siz iş insanlarına ait. Biz bu noktada hizmet sunuyorsak sizin desteğiniz ve onayınızla çalışıyoruz. Bugün buraya konuşmaya değil, sizi dinlemeye geldim. Başta TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel olmak üzere bizi bu toplantıda ağırlayan ev sahibi TÜGİAD Ege Şube Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve tüm üyelerine teşekkür ederim" diye konuştu.