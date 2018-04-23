Tki Genel Müdürü Bayrak Şehit Ailelerine Ziyaret

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak, şehit Uzm. Çvş Barış Akın'ın ailesine ziyaret etti.

Bayrak, Çayırhan Mahallesi'nde yaşayan şehit ailesini evlerinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Daha sonra Bayraktar ve beraberindekilerle şehit Uzm. Çvş Akın'ın kabrini ziyaret ederek mezarı başında dua etti.

Şehit ailesi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Bayrak'a teşekkür etti.

Bayrak'a ziyaretlerinde, Çayırhan Mahallesi muhtarı Bilal Şerbetçi de eşlik etti.