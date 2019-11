05.11.2019 20:48 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:48

Tiyatrokare'nin repertuarındaki 3 oyun Kasım ayında Ankara'da

ANKARA - Ankara turnelerini geleneksel hale dönüştüren Tiyatrokare Kasım ayında, repertuarındaki 'Şen Makas', 'Ahududu' ve 'Süper İyi Günler' oyunlarını Şinasi Sahnesin'de tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Rekorlara imza atan ve üçüncü sezonu ile 'Şen Makas', seyircinin interaktif katılımıyla, düşündürürken eğlendirmeye devam ediyor. Amerikan tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na geçen ve Schwarzkopf Türkiye sponsorluğunda oynanan 'Şen Makas' oyununda her gece farklı bir sonla bitiyor. Oyunda bir cinayet işleniyor ve bu cinayet seyircinin katılımıyla çözülüyor. Paul Portner'ın yazdığı, yıllar önce Türkiye'ye Tiyatrokare'nin getirttiği oyunun yeni versiyonu, Nedim Saban tarafından yorumlandı. Anıl Ateş Işık'ın sahne tasarımını yaptığı oyunda, Melek Baykal, Bülent Seyran, Özgür Yetkinoğlu, Cem Güler, Müge Kement ve Jess Molho oynuyor. Oyun 13 Kasım'da Ankara Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek.

Melek Baykal'ın sekiz yıl sonra sahneye döndüğü ve Suna Keskin ile başrolü paylaştığı "Ahududu" genel istek üzerine dördüncü sezonunda Ankara'da tiyatrorseverlerle buluşuyor. Joseph Kesselring'in yazdığı bu kara komedide, yalnızlığa çare bulduklarını düşünen iki yaşlı kadının yardımseverlik sancıları dile getiriliyor. Nedim Saban tarafından modern toplumda suç, ceza, masumiyet kavramları öne çıkartılarak sahneye konulan oyunda Nedim Saban da Zeki Paşa rolüyle tekrar sahneye dönüyor. Oyunda Suna Keskin, Melek Baykal ve Nedim Saban'ın yanı sıra Cem Güler, Bülent Seyran, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Ender Gülçiçek, Aysuda Dalgıç rol alıyor. Şinasi Sahnesi'nde sahnelenecek oyunun tarihi ise 14-15 Kasım olarak duyuruldu.

Sezonu bol ödüllerle açan "Süper İyi Günler" oyunu, geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarına ilişkin Meclis'te gerçekleştirilen araştırma komisyonunda, sanat yoluyla otizm ile ilgili farkındalık yaratılması konusu gündeme taşındı. Farkındalığı oluşturmak için çalışmaları başlatan oyun, 16 Kasım'da Ankara Şinasi sahnesinde TBMM Otizm Araştırma Komisyonu Üyelerinin yanı sıra pek çok üst düzey bürokrat ve milletvekilini ağırlamaya hazırlanıyor.

Seyircilere süper iyi bir gün yaşatmayı hedefleyen oyunda 7 bin 507'ye kadar asal sayıların tümünü ezbere bilen, ancak insanları çözemeyen 17 yaşındaki Asperger sendromlu Christopher Boone'un sıradışı yaşamı konu ediliyor. Emir Özden'e üç farklı oyunculuk ödülü kazandıran proje, Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın Prodüksiyonu' seçildi ve İstanbul Kent Üniversite Öğrencileri tarafından 'Yılın Oyunu' olarak değerlendirildi. Nedim Saban'a 'Yılın Sosyal Sorumlulukta Fark Yaratan Tiyatro Sanatçısı' olarak YEKÜV Ödülü ve 'Yılın Yenilikçi Tiyatro Yöneticisi' olarak Best Of City Ödülünü kazandıran 'Süper İyi Günler', Türk Tiyatrosu'nda ilk kez kullanılan bir teknolojiyle izleyicilere üç boyutlu eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Oyunun Tufan Dağtekin tarafından gerçekleştirilen görsel tasarımı ve animasyonları, Kerem Çetinel tarafından tasarlanan dekor ve ışığı, dünya sahneleriyle yarışıyor. Son Feci Bisiklet'in müzikleri bestelediği 'Süper İyi Günler'in koreografisi Orçun Okurgan'a ait. Oyunda Emir Özden'in yanı sıra, Korel Cezayirli, Didem İnselel, Ayça Erturan, Cem Arslan, Onur Kırat, İbrahim Can Sayan, Şebnem Şeviktürk, Beste Koçak, Sevcan Başaydın, Uğur Can Arıkan rol alıyor. Suna Keskin ise büyük bir sürpriz yaparak oyunun ikinci yılına 17 yaşındaki Christopher'ın 75 yaşındaki en yakın arkadaşı olarak katılıyor. Oyun 16 Kasım'da Ankara Şinasi Sahnesi'nde seyirciyle buluşturulacak.

Kaynak: İHA