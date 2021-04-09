Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: "Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti"
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Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: "Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: 'Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti'

Tiyatro oyuncuları Ersin Korkut, Eray Yasin Işık, Hakan Bulut ve Erdem Baş, 'İyi, Kötü, Çirkin' oyunu için Diyarbakır'a geldi.

Tiyatro oyuncuları Ersin Korkut, Eray Yasin Işık, Hakan Bulut ve Erdem Baş, 'İyi, Kötü, Çirkin' oyunu için Diyarbakır'a geldi. Korkut, Diyarbakır'da birçok tarihi mekan olduğunu belirterek, kentin medeniyetlerin, kültürün başkenti olduğunu söyledi.

Ünlü tiyatrocular Ersin Korkut, Eray Yasin Işık, Hakan Bulut ve Erdem Baş, 'İyi, Kötü, Çirkin' oyunu için Diyarbakır'a geldi. Kentteki tarihi yerleri gezip kent mutfağını tadan oyuncular, Diyarbakır halkının tiyatroya çok değer verdiğini dile getirdi. Diyarbakır'a oyun için geldiklerini belirten Ersin Korkut, oyunun Eray Yasin Işık'ın yazdığı bir oyun olduğunu ifade etti. Korkut, "Burada da velilere özel bir gösteri yapacağız. Diyarbakır'a daha önce çok gelmişliğimiz vardı. Diyarbakır'ı herkes bilir. Bilmeyenler için söylüyorum, medeniyetlerin, kültürün başkentidir burası. Çok tarihi yerler var. Çok güzel yerler var. Herkese tavsiye ederim, herkesin görmesini isterim. Bunu görmeyenlerin ancak gelip görmeleri lazım" dedi.

Tiyatrocu Eray Yasin Işık ise kentte gezdikçe farklı yerleri gördüklerini söyledi. Işık, "Burası birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir. Onu da hissediyorsun kültür anlamında. Biz buraya tiyatro ile gelmeyi çok seviyoruz. Çünkü Diyarbakır halkı tiyatroya çok değer veriyor. Bunu da bize hissettiriyorlar. Onun için de çok mutluyuz. 'İyi, Kötü, Çirkin' oyununu biz aslında iyilik ve kötülük kavramını biraz mizah, biraz hicivle sahneye taşıyoruz. İki saat boyunca biz oyuncular olarak tipten tipe giriyoruz. Seyirci de bizim enerjimizi hissediyor. İki saat boyunca çok eğlenceli. Onlar eğlendi, bizim sahnede olmaktan keyif aldığımız bir oyun sergiliyoruz. 3 senedir oynuyoruz. Devam da edeceğiz" diye konuştu.

Tiyatrocular, öğrencilerle bir araya geldikten sonra gösterim için hazırlıklarına başladı. - DİYARBAKIR

Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: 'Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti'
Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: 'Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti'
Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: 'Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti'
Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: 'Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti'
Tiyatro oyuncusu Ersin Korkut: 'Burası medeniyetlerin, kültürün başkenti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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