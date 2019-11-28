28.11.2019 13:37 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:39

Tiyatro Günleri "Üçü Bir Arada" adlı oyunla sona erdi

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin;

"Bilecik'te güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"

BİLECİK - Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Bilecik Tiyatro Günleri, "Üçü Bir Arada" adlı oyun ile sona erdi.

12 Kasım'da başlayan Bilecik Tiyatro Günlerinin son gününde, Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı ve Engin Alkan'ın yönetmenliğini yaptığı "Üçü Bir Arada" oyunu tiyatro severler ile buluştu. Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahne alan oyun sonunda oyunculara teşekkür plaketi ve Bilecik'in lezzetlerinden oluşan çeşitli hediyeleri takdim etti. Usta oyuncu Cem Davran, Celil Nalçakan ve Onur Özaydın'ın rol aldığı oyun tiyatro severler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı.

"Bilecik'te güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz"

Oyun sonunda bir açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik'te güzel çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Özenle hazırladığımız tiyatro günlerini burada sonlandırıyoruz. Güzel bir organizasyon oldu, son oyun da tiyatro günlerine yakışır bir oyun oldu. İlk gün dediğimiz gibi Bilecik'te güzel çalışmalar yapacağız. Bizi yalnız bırakmayan Bilecikli hemşehrilerimize ve emek verip sahnelerini buraya taşıyan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Cem Davran da Başkan Şahin'e teşekkür ederek "Bilecik'e tiyatro çok yakışıyor, bu etkinliklerin devamı da olmalı. Bizi yalnız bırakmadığınız teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Oyuncular Celil Nalçakan ve Onur Özaydın ise, Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti belirterek, Bilecik'in gerek tiyatro salonları gerek tiyatro severleri ile çok iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA