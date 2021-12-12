Tiyatro Gösterimimiz Yoğun İlgi ile İzlendi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (Habermetre) - Kızılcahamam Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Elalem Ne Der" oyunu, Tiyatro ve Toplantı Salonu'nda yapılan gösteriyle tiyatro severlerle buluştu. Kızılcahamam Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Elalem Ne Der"adlı oyun seyirciyle buluştu. Kızılcahamam Belediyesi Tiyatro ve Toplantı Salonu'nda yapılan gösteriye; Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gösterim sonrasında Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar; belediye olarak tiyatro, drama, diksiyon ve saz kurslarını başlattıklarını söyledi. Acar, "Hemşehrilerim ile birlikte oyunu heyecanla ve keyifle seyir etmekten mutluluk duydum. Öğrencilerimizi ve tiyatro hocamızı tebrik ediyor, katılımcılara teşekkür ediyorum. " dedi.

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