Tivibu'dan haziran ayında Babalar Günü'ne özel içerikler

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, haziran ayında komediden aksiyona bilim kurgudan festival filmlerine uzanan geniş bir seçki sunarken, Babalar Günü'nü de unutmadı.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, haziran ayında komediden aksiyona bilim kurgudan festival filmlerine uzanan geniş bir seçki sunarken, Babalar Günü'nü de unutmadı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, haziran ayında bilim kurgudan aksiyona geniş bir seçkiyi izleyicisiyle buluşturacak. Haziranın üçüncü haftasındaki Babalar Günü'nü de unutmayan Tivibu, Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin klasörü altında Babalar Günü'ne özel komedi ve dram türünde filmler sunacak.

Tivibu'nun haziran içerikleri arasında bilim kurgu sevenler için "Yerçekimi" ve "Yıldızlararası" filmleri öne çıkıyor. 7 Oscar'lı "Yerçekimi", uzayda uğradıkları kazanın ardından dünyaya dönebilmek için sınırlı sayıda şansları kalan iki astronotun kurtuluş mücadelesini konu ediniyor. Christopher Nolan imzalı "Yıldızlararası" ise fizikçi Kip S. Thorne'nun evrendeki "Solucan Delikleri" teorisinden ilham alıyor.

Tivibu'nun Seç İzle/Film klasöründeki "Görevimiz Tehlike" ve "Superman" serileri de aksiyonseverleri ekran başına kilitleyecek. Tivibu, ayrıca Goya, Altın Küre ve Altın Palmiye gibi ödülleri olan pek çok festival filmini de izleyicilerle buluşturacak.

Tivibu haziran içeriklerinde öne çıkan diğer yapımların başında, başrollerini Oscar ödüllü Helen Mirren ve 2 Altın Küre ödüllü Donald Sutherland'ın paylaştıkları "Karavan" geliyor. Mirren ve Sutherland, filmde doktorlarından ve çocuklarından sıkılıp eski karavanlarıyla ülkeyi boydan boya geçmek üzere kaçan bir çifti oynuyor. Yönetmen Isabel Coixet'in filmi "Sahaf" ve yönetmen Nanni Moretti'nin "Annem" filmi de ayın öne çıkan diğer yapımları arasında bulunuyor.

"Bir Dünya Ki…", "Süper Baba", "Fırtınadan Sonra" gibi yabancı yapımların yanı sıra "Babam ve Oğlum", "7. Koğuştaki Mucize" ve "Hokkabaz" gibi Türk filmleri de Babalar Günü'ne özel seçkide yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol