Tivibu'dan haziran ayında Babalar Günü'ne özel içerikler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tivibu'dan haziran ayında Babalar Günü'ne özel içerikler

Tivibu'dan haziran ayında Babalar Günü'ne özel içerikler
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, haziran ayında komediden aksiyona bilim kurgudan festival filmlerine uzanan geniş bir seçki sunarken, Babalar Günü'nü de unutmadı.

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, haziran ayında komediden aksiyona bilim kurgudan festival filmlerine uzanan geniş bir seçki sunarken, Babalar Günü'nü de unutmadı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, haziran ayında bilim kurgudan aksiyona geniş bir seçkiyi izleyicisiyle buluşturacak. Haziranın üçüncü haftasındaki Babalar Günü'nü de unutmayan Tivibu, Seç İzle/Film/Tivibu Vitrin klasörü altında Babalar Günü'ne özel komedi ve dram türünde filmler sunacak.

Tivibu'nun haziran içerikleri arasında bilim kurgu sevenler için "Yerçekimi" ve "Yıldızlararası" filmleri öne çıkıyor. 7 Oscar'lı "Yerçekimi", uzayda uğradıkları kazanın ardından dünyaya dönebilmek için sınırlı sayıda şansları kalan iki astronotun kurtuluş mücadelesini konu ediniyor. Christopher Nolan imzalı "Yıldızlararası" ise fizikçi Kip S. Thorne'nun evrendeki "Solucan Delikleri" teorisinden ilham alıyor.

Tivibu'nun Seç İzle/Film klasöründeki "Görevimiz Tehlike" ve "Superman" serileri de aksiyonseverleri ekran başına kilitleyecek. Tivibu, ayrıca Goya, Altın Küre ve Altın Palmiye gibi ödülleri olan pek çok festival filmini de izleyicilerle buluşturacak.

Tivibu haziran içeriklerinde öne çıkan diğer yapımların başında, başrollerini Oscar ödüllü Helen Mirren ve 2 Altın Küre ödüllü Donald Sutherland'ın paylaştıkları "Karavan" geliyor. Mirren ve Sutherland, filmde doktorlarından ve çocuklarından sıkılıp eski karavanlarıyla ülkeyi boydan boya geçmek üzere kaçan bir çifti oynuyor. Yönetmen Isabel Coixet'in filmi "Sahaf" ve yönetmen Nanni Moretti'nin "Annem" filmi de ayın öne çıkan diğer yapımları arasında bulunuyor.

"Bir Dünya Ki…", "Süper Baba", "Fırtınadan Sonra" gibi yabancı yapımların yanı sıra "Babam ve Oğlum", "7. Koğuştaki Mucize" ve "Hokkabaz" gibi Türk filmleri de Babalar Günü'ne özel seçkide yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu ana kadar 813 bin civarında öğretmenin aşılandığını, haziran ayı sonuna kadar da geri kalan eğitim çalışanlarının...
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
LGS'ye girecek öğrenciler ve yakınları 6 Haziran Pazar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
İçişleri Bakanlığı: 6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek, buralarda çalışanlar bu zaman diliminde sokağa çıkma...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tivibu'dan haziran ayında Babalar Günü'ne özel içerikler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 12:09:28. #1.15#

title