Titanic Deluxe Golf Belek ve Titanic Beach Lara, haftasonu keyfine çağırıyor

Titanic Hotels'in Antalya'daki gözde tesisleri Titanic Deluxe GolfBelek ve Titanic Beach Lara, misafirlerini haftasonu keyfine davet ediyor.

Titanic Deluxe Golf Belek

Akdeniz'in kalbi Belek'te yeşilin her tonunu barındıran çam ormanlarının arasındaki gizli cennette, Titanic Deluxe GolfBelek konforuyla haftasonu tatiline renk katıyor.

El değmemiş doğanın kıyısında, huzuru yaşatan bir sahilin ılık güneşine incecik kumlar ve berrak bir deniz eşlik ediyor. Doğa ile içiçe spor yapma imkanı sunan spor alanları, romantik bir ırmak ile Akdeniz arasında konumlanmış golf tutkunlarını mest eden bir golf sahası, ısıtmalı havuzu, kesintisiz yeşilin içinde akşam üstü kokteyleri, usta ellerden çıkmış enfes lezzetler, dört dörtlük bir servis kalitesi tatil keyfini taçlandırıyor.

Titanic Beach Lara

Bu haftasonu, sakinlik veren dalga seslerine Antalya'nın ılıman havasının eşlik ettiği Titanic Beach Lara'nın konforunu yaşayın.

Nadide kum zambağına ev sahipliği yapan kumsalıyla Akdeniz sahillerinin incisi Lara'da çam ormanlarının arasında konfor, lezzet ve eğlencenin en güvenilir adresi Titanic Beach Lara. Bir kilometre uzunluğunda, ayaklarınızın altından kayıp giden yumuşacık ince kumlu plaja ev sahipliği yapan Titanic Beach Lara; tematik mimarisi, şık dekorasyonu, keyifli odaları ve samimi atmosferiyle tüm misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Kaynak: Tourism Today