TİSKİ GENEL KURULU TAMAMLANDI

TRABZON (Habermetre) - Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü 2021 yılı 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilen son oturumla tamamlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman başkanlığında gerçekleştirilen genel kurulda, açılış konuşmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ali Osman Çoban tarafından Meclis üyelerine gündem maddeleri hakkında sunum yapıldı.

MADDELER GÖRÜŞÜLDÜ

Meclis üyelerinden gelen soruların cevaplanması ve yapılan konuşmaların ardından TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2022 Mali Yılı Yatırım Programı, 2022 Mali Yılı Performans Programı, 2022 Mali Yılı Tarife Cetveli, 2020-2024 Mali Yıllarına Ait Bütçe Tasarısı, 2020-2024 Stratejik Planın Güncellenmesi, Norm Kadronun İptal ve İhdası ve İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği maddeleri müzakere edildi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

İlgili maddeler tek tek okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu. Müzakerelerin ardından yapılan oylama sonucunda TİSKİ'nin 2021 yılı 2. Olağan Genel Kurulu gündem maddeleri oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre 2022 yılında TİSKİ Genel Müdürlüğünün gider bütçesinin 630 milyon TL olarak onaylandı. 2022 Yılı Tarife Cetveli ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TARİH : 19. 11. 2021

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