TİSK Genel Sekreteri Koç: "Ülkemiz ve çalışanlarımınız yanındayız"
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TİSK Genel Sekreteri Koç: "Ülkemiz ve çalışanlarımınız yanındayız"

04.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:49

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda konuştu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda konuştu. (2)

TİSK Genel Sekreteri Koç: 'Ülkemiz ve çalışanlarımınız yanındayız'
TİSK Genel Sekreteri Koç: 'Ülkemiz ve çalışanlarımınız yanındayız'
TİSK Genel Sekreteri Koç: 'Ülkemiz ve çalışanlarımınız yanındayız'
TİSK Genel Sekreteri Koç: 'Ülkemiz ve çalışanlarımınız yanındayız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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