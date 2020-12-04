TİSK Genel Sekreteri Koç: "Ülkemiz ve çalışanlarımınız yanındayız"
04.12.2020 15:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:49
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda konuştu.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını çevrim içi yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım