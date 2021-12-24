'TIRPAN' operasyonunda Muğla'da 16 gözaltı; samuray kılıcı ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'TIRPAN' operasyonunda Muğla'da 16 gözaltı; samuray kılıcı ele geçirildi

'TIRPAN' operasyonunda Muğla'da 16 gözaltı; samuray kılıcı ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından, mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde eş zamanlı başlatılan 'TIRPAN' adlı verilen operasyonunun Muğla ayağında 16 şüpheli gözaltına alındı.

MUĞLA (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) tarafından, mafya tipi organize suç örgütlerine yönelik 27 ilde eş zamanlı başlatılan 'TIRPAN' adlı verilen operasyonunun Muğla ayağında 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen samuray kılıcı dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekiplerince, mafya tipi organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah temin eden suç gruplarına yönelik; 27 ilde eş zamanlı 'TIRPAN' adlı operasyon başlatıldı. Operasyon, 13 organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temin eden 28 suç grubuna yönelik gerçekleştirildi. Operasyonun Muğla ayağında bu sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 16'sını gözaltına aldı. Operasyonda şüphelilerin ev, iş yerleri ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 1 pompalı tüfek, 2  tabanca, 1 samuray kılıcı, 1 muşta, 50 tüfek fişeği, 20 senet ile 1 tapu ele geçirildi.  Firari diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


'TIRPAN' operasyonunda Muğla'da 16 gözaltı; samuray kılıcı ele geçirildi

'TIRPAN' operasyonunda Muğla'da 16 gözaltı; samuray kılıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik 'Tırpan' Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı: Organize suç örgütlerine yönelik "Tırpan" Operasyonu başlatıldı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title