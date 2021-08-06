Tırın tavan arasına gizlenmiş mülteci yakalandı
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Tırın tavan arasına gizlenmiş mülteci yakalandı

Tırın tavan arasına gizlenmiş mülteci yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir tırın tavan arasındaki boşluğa saklanmış mülteci yakalandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Çobanbey Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir tırın tavan arasındaki boşluğa saklanmış mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'ye çimento yükünü götürdükten sonra Türkiye'ye boş olarak giriş yapmak üzere Çobanbey Gümrük sahasına gelen tır, -RAY taramasında çekicinin dış kısmının üst tarafında rüzgarlık ile tavan arasındaki boşluğa saklanmış bir mülteci yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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