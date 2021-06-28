Tırın dorsesinin çarptığı ağaç yola devrildi

Esenyurt'ta yoldan geçen tırın dorsesinin çarptığı ağaç yola doğru devrildi.

Esenyurt'ta yoldan geçen tırın dorsesinin çarptığı ağaç yola doğru devrildi. Ağacın dalları tellere takılırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi 435. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen tırın dorsesinin çarptığı ağaç gövdesinden koparak yola doğru devrildi. Ağacın bazı dalları ise elektrik tellerine takıldı. Olayı gören vatandaşlar plastik kasalarla yolu trafiğe kapatarak durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, elektrik tellerine takılan dalları kaldırmak için sokaktaki elektriği kesti. Elektriklerin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri, devrilen ağacı yoldan kaldırdı. Ağacın devrildiği sırada yolda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Sokaktan geçen tırın ağaca çarptığını belirten İskender Yavuz, "Konteynır yüklü bir tır geçti. Geçerken de ağaca vurdu. Meyvesini çok sevdiğimiz, yıllardır burada duran incir ağacına. Ağaca vurur vurmaz ağaç ikiye ayrıldı. Elektrik direğindeki kablo ağacı tuttu. Çoluk çocuk burada oynuyordu. Onlara da zarar verebilirdi ama çok şükür bir sorun yok. Elektrik idaresini bekliyorlar akımı kesmesi için" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı