Tırı dorse ile birlikte çaldılar, kısa sürede yakalandı - Haberler
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Tırı dorse ile birlikte çaldılar, kısa sürede yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tırı dorse ile birlikte çaldılar, kısa sürede yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde tır ve dorsesini çalan hırsızlar fazla kaçamadan yakalandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Konuralp bölgesinde tır ve dorsesini çalan hırsızlar fazla kaçamadan yakalandı.

Olay akşam saatlerinde Konuralp Şekerpınar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2013 model Scania marka tırını evinin önünde göremeyen araç sahibi durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yapılan çalışmalarda tırın Konuralp merkezinden seyir halinde olduğu tespit edildi. Tırın önünü kesen ekipler tır içerisinde R. S. ve M. Z.'yi kıskıvrak yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 1 adet silah, 5 adet mermi ele geçirildi. İfadelerinde uyuşturucu madde kullandığını belirten şahıslar yapılan tahkikatın ardından adli makamlara sevk edildiler. Çalınan tır ve dorse ise sahibine teslim edildi. - DÜZCE

Tırı dorse ile birlikte çaldılar, kısa sürede yakalandı

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