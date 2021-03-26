Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan
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Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ÖZTÜRK - Haberler | Güncel

Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan Giresun'da sabah saatlerinde Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi.

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Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

GİRESUN - Giresun'da sabah saatlerinde Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı.

Tirebolu-Doğankent karayolunun 27. kilometresinde Doğankent ilçesine bağlı Kozköy Altı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldılar. Ardından Doğankent Belediyesine ait 2 iş makinesi hızla heyelan bölgesine hareket ederek kısa sürede karayolunu temizlediler. Karayolu kontrollü bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan
Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan
Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan
Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ÖZTÜRK

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