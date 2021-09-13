Tire'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

İzmir'in Tire ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tire Öğretmen Melahat Aksoy İlkokulunda programa devam edildi.

Kaymakam Fatih Çobanoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederken, öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

Ogün Derse, 1,5 yıllık aranın ardından öğrenci ve öğretmenlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tören, öğrencilerin şiir okuması, müzik eşliğinde bayrak gösterisi ve folklor ekibinin zeybek gösterisi ile sona erdi.

Törene, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.