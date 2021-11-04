Tire'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Tire'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Tire'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Tire ilçesinde inşaat aletleri hırsızlığına yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

TİRE, İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde inşaat aletleri hırsızlığına yönelik operasyonda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, iki ayrı depodan inşaat gereçlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlığın E.Ü. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Zanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının çaldığı malzemeleri sattığı tespit edilen R.A. da yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çalıntı aletlerin yanı sıra bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparat da ele geçirildi.

E.Ü. ile R. A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tire'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Tire'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri
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