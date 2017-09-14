Tire'de Güvenli Eğitim Toplantısı

Tire ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı öncesi Kaymakam Hasan Tanrıseven başkanlığında güvenli eğitim toplantısı yapıldı.



Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu salonundaki toplantıda konuşan Tanrıseven, toplantının amacının eğitim kurumlarında alınacak emniyet tedbirlerini katılımcılarla paylaşmak, muhtarlar ve velilerin isteklerini dinlemek ve ilgili kurum amirlerine ilk ağızdan bu talepleri iletmek olduğunu söyledi.



Toplantının ülke genelinde 81 il, 921 ilçede yapıldığını kaydeden Tanrıseven, vatandaşlardan beklentilerini şöyle açıkladı:



"Şüpheli bir durum karşısında Emniyet Müdürlüğümüze ait 155'i ve jandarmamıza ait 156'yı arayarak haber vermeleridir. Eğitimin diğer yönleri ile ilgili ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile irtibat içinde olalım."



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Erkut da Tire'de okulların güvenli olduğuna işaret ederek, geçmiş yıllarda önemli bir sorun yaşanmadığını aktardı.



İlçe Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan sunumun yapıldığı toplantıya, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Mengü Önler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Davutoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sıtkı Döner, İlçe Sağlık Kurulu Başkanı Ulvi Toprak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Yardımcısı Murat Karakaptan, Gediz Elektrik Müdürü Hüseyin Bal, Türk Telekom Tire Sorumlusu Adem Ongan ve mahalle muhtarları katıldı.