Tırcılara 5 Yıldızlı Park Alanı…

Her zaman ilklere imza atan Bursa OSB, yine bir ilke imza atarak maksimum güvenli bir park alanı olan ve bölge sınırları içerisinde 32 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirdiği Tır Parkı'nın tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda; Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, Bursa OSB Eylem Komisyonu Başkanı ve OSBÜK Delegesi Ahmet Özenalp ve Bursa OSB Müdürü Türker Ertürk katıldı.

3 Temmuz itibariyle tır kabulüne başlayan ve Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk ve tek Tır Parkı'nın tanıtım toplantısında konuşan Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, marka şehir Bursa'ya, marka bir proje kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tır Parkı'nın Bursa ve Bursa OSB için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Durmaz, "Bursa OSB Yönetimi olarak bu bölgenin 5,8 milyar dolarlık ihracatına hizmet eden tırlarımız ve tırcılarımızı düşünerek böyle bir projeyi hayata geçirdik. Bugüne kadar bu arkadaşlarımız bölgemiz içinde muhtelif yerlerde park eder, orada ihtiyaçlarını modern olmayan bir şekilde karşılamaya çalışırlardı. Ülkemizin ilk ve her zaman örnek olma özelliğini muhafaza eden Bursa OSB önemli bir çalışmaya daha imza atarak Avrupa Birliği kararlarına uygun 5 yıldızlı özelliklere sahip Avrupa'da sadece 10 ülkede bulunan Türkiye'nin ilk Tır Parkı'nı Bursa'ya kazandırdık. 32 bin m2'lik alanda Gümrük Bakanlığı'nın yetkilileriyle hazırlanan ve gümrük hizmeti de verecek olan Tır Parkı'nın araç kapasitesi ise maksimumum 350'ye kadar çıkıyor" diye konuştu.

BURSA OSB'NİN HİZMETLERİ SÜRÜYOR…

Bölgedeki hizmetlerin devam edeceğini belirten Durmaz, "Tır Parkı ile devam eden hizmetlerimiz, yapımına başladığımız modern camii inşaatı ve Meslek Yüksekokulu projemizle sürecek. Ayrıca sanayicimizin ve çalışanımızın kalitesini arttıracak okul projemiz de devam etmektedir" diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantıda konuşan Bursa OSB Eylem Komisyonu Başkanı ve OSBÜK Delegesi Ahmet Özenalp ise Bursa OSB Tır Parkı Projesinin, Avrupa Parlamentosu Konseyi'nin 7 Temmuz 2010 tarihli Trans Avrupa Karayolu şebekesi boyunca güvenli tır park alanları oluşturma kararı kapsamından yola çıkılarak hazırlanmış olup, Label kriterlerine uygun Türkiye'nin ilk projesi olduğunu belirtti.

ÖZENALP, "HEM TRAFİĞİ RAHATLATACAK HEM GÜVENLİK SORUNUNU ÇÖZECEK"

Özenalp şöyle konuştu,"Tır Parkımız son teknolojiye göre dizayn edilmiş olup, Tır Parkı içerisinde gümrük ve idari personel için idari ofisler; kafeterya, oturma alanı, ibadet alanı, wc, soyunma alanı vb. bölümlerden oluşan sosyal tesisler, ihracat taşıtları için muayene alanı, otomatik kantar vb. ihtiyaçları karşılayan alanlar bulunuyor. Tır Parkımız; otomatik giriş-çıkış düzeneği, 7/24 yüksek çözünürlüklü kamera güvenliği, çevre uyumlu led aydınlatma ve tehlikeli araçlar kısmına özel olarak çekilen yangın tertibatı ile donatıldı."

Tır Parkı ile hem trafiği rahatlatacaklarını, hem de tırcılara güvenli ve modern bir hizmet alanı oluşturacaklarını ifade eden Özenalp,"Bölgemiz sınırları içerisinde taşıma yapan tır ve kamyonlar zaman zaman cadde ve sokakları, cepleri işgal etmekte ve önemli ölçüde trafik yoğunluğuna ve güvenlik sorununa neden olmakta. Tır Parkı, bu trafik yoğunluğu ve güvenlik sorunu dikkate alınarak tasarlandı. Konuklarımız gelişmiş hizmet tesisleri ile daha iyi bir çalışma ortamı bulacaklar. Ayrıca tırlarda son dönemlerde görülen mühür kopartma ve gümrüklü eşya çalma işlemi de son bulacaktır.

Toplantı sonrasında Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz, Bursa OSB Eylem Komisyonu Başkanı ve OSBÜK Delegesi Ahmet Özenalp tarafından basın mensuplarına Tır Parkı gezdirildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bursa Valisi İzzettin Küçük de Bursa OSB Tır Parkı'nda incelemelerde bulunmuş ve beğenilerini ifade ederek, emeği geçenleri tebrik etmişti.

