Tiramisu Tarifi (Kek ile), Kolay Tiramisu nasıl yapılır?

Tiramisu , espressoya daldırılmış uğur böceği ve kremsi hafif tatlandırılmış mascarpone kremini birleştiren zamansız bir İtalyan tatlısıdır. Peki bu nefis tiramisu tarifi (kek ile) nasıl yapılır? Kolay Tiramisu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Tiramisu , espressoya daldırılmış uğur böceği ve kremsi hafif tatlandırılmış mascarpone kremini birleştiren zamansız bir İtalyan tatlısıdır. Peki bu nefis tiramisu tarifi (kek ile) nasıl yapılır? Kolay Tiramisu nasıl yapılır? İşte detaylar...



TİRAMİSU TARİFİ

Tiramisu , espressoya daldırılmış uğur böceği ve kremsi hafif tatlandırılmış mascarpone kremini birleştiren zamansız bir İtalyan tatlısıdır. Bu tarif geç Maida Isıtıcıdan ve şimdiye kadar denediğim en iyi ev yapımı tiramisu tarifi.



TİRAMİSU TARİFİ (KEK İLE) İÇİN MALZEMELER

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket şekerli vanilin

Tiramisu için malzemeler

1 litre sut

7 çorba kaşığı un

1 yumurtanın sarısı

250 gr maskarpone veya 250 gr labne peyniri

2 paket şekerli vanilin

1 su bardağı toz şeker

Keki ıslatmak için

2 tatlı kaşığı granül kahve (nescafe)

1, 5 su bardağı su

4 tatlı kaşığı toz şeker

Üzerine Serpmek için

Kakao

TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Bu tarife başlamadan önce, tüm malzemelerinizi hazırlamanızı tavsiye ederim. Güçlü espresso, Grand Marnier (isteğe bağlı - aşağıya bakın), ladyfingers, mascarpone, rom, yumurta, şeker, krema, vanilya özü, tuz ve şekersiz kakao tozuna ihtiyacınız var.

Espresso ve Grand Marnier'i çırpın. Grand Marnier, hem kahve karışımında hem de mascarpone kreminde alkol olduğu için bunu bir içki tiramisu yapar. Bu tatlıda Grand Marnier'in tadı harika ama isterseniz atlayabilirsiniz. Espressonuz yoksa, espresso tozu satın alın ve tarif notlarındaki ölçüleri takip edin.

Bayan parmakların yarısını espresso karışımına batırın. Ladyfingers 1 saniye içinde çok fazla sıvıyı emer, bu yüzden çok hızlı bir smaç yapın. Aşırı doymuş ve ıslak olmasını istemezsiniz çünkü tiramisu titrerken tüm kremanın altında yumuşar.

Tencerenin dibine çizgi daldırılmış ladyfingers. Tek bir katı katman oluşturmak için daldırılmış uğur böceklerinizi fırın tepsisine yerleştirin. Gerekirse, boşlukları doldurmak için bazı uğultu parmaklarını kesin.

Mascarpone ve romu birlikte çırpın. Kaliteli mascarpone kullanın. BelGioioso markasını seviyorum (sponsorlu değil - gerçekten her zaman kullandığım şey). Bu öncelikle espresso aromalı bir tatlı olmasına rağmen, tiramisu da rom içerir.

Yumurta sarılarını ve şekeri yavaşça pişirin. Yumurta sarısı tiramisudaki ana içeriktir. Yumurta sarısını ve şekeri birlikte pişirmek için bir çift kazan veya derme çatma bir kase/ tencere çift kazan kullanın. Maida'nın tarifi de bu adımdan kısa süre sonra gelen yumurta beyazlarını kullanıyor.

Yumurta sarısını mascarpone krema karışımına çırpın.

Çırpılmış krema yap. Ağır krema ve vanilya özünü orta tepeler halinde çırpın.

Çırpılmış kremayı mascarpone krema karışımına katlayın.

Yumurta akını, tuzu ve şekeri çırpın. Yumurta akı ve tuzu köpürene kadar çırpın, ardından yavaşça şekeri dökün ve sert tepeler oluşana kadar çırpın.

Yumurta akı karışımını mascarpone krema karışımına katlayın.

Ladyfingers'ın üstüne krema karışımının yarısını koyun. Bir ofset spatula yardımcı olur.

Kalan hançerleri batırın ve katmanlayın.

Kalan krema karışımı ile doldurun, ardından 2-3 saat karıştırın.

Kakaolu toz. Birkaç saat soğuduktan sonra, üst katmanı yoğun bir şekersiz kakao tozu katmanı ile tozlayın. Elek kullanın . Bu, tüm tiramisu tatlısına klasik bir son dokunuş.

Bir gecede soğutun. 1 güne kadar soğutabilirsiniz, bu yüzden harika bir tatlı tarifi!

Tiramisu Nasıl Dilimlenir ve Servis Edilir

Katmanlı tatlıların çoğunda olduğu gibi, hemen dalmak ve servise başlamak için gergin olamazsınız! Kare porsiyonlar servis edin. Keskin bir bıçakla eşit kesimler yapın, her kesim arasında bıçağı silerek temizleyin. Bir spatula hizmet veren küçük metal dilimleri kaldırmak için kitlesel yararlıdır.

Yaygın Tiramisu Soruları - Cevaplandı!



Bu benim ilk tiramisu hazırlamam olsa da, bunun yediğim en iyi ev yapımı tiramisu tariflerinden biri olduğunu söyleyeceğim ve kesinlikle denemenizi tavsiye ederim!

İşte başlamanıza yardımcı olacak 4 SSS ve cevapları:

Tiramisuda ne tür rom kullanırım? Koyu rom en iyisidir, ancak brendi veya en sevdiğiniz kahve likörünü kullanabilirsiniz.

Yumurta akı mı, krem ??şanti mi? Çoğu tiramisu tarifinde mascarpone krema katmanlarında çırpılmış yumurta beyazı VEYA çırpılmış krema kullanılır. Yumurta akı daha havadar bir dokuya katkıda bulunurken, çırpılmış krema dolguyu biraz daha zengin hale getirir. Bu tarif aslında her ikisini de kullanıyor, bu yüzden hem hoş dokular elde edersiniz.

Yumurtalar pişmiş mi? Tiramisu, fırında pişirilmemiş bir tatlıdır. Yumurta sarısı ocakta hafifçe pişirilir ancak yumurta beyazı çiğdir. Pastörize yumurtalar satın alın çünkü çiğ tüketmeleri güvenli.

Hangi boy tava kullanılmalı? Bu özel tiramisu tarifi büyük bir hacim verir ve tava çok dolu olacaktır. Tavanızın yeterince büyük olduğundan emin olun. En az 12-14 fincan kapasiteli 9 × 13 inçlik bir tabak tavsiye ederim . Bu 4 litrelik yemek de harika!