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Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpışarak paramparça olan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tır ile çarpışarak paramparça olan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.C.C. idaresindeki 34 SP 2544 plakalı otomobil, M.Ş. yönetimindeki 16 APT 796 tıra çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, parçalanan otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekipler, daha sonra yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tetkiklerin ardından otomobil sürücüsü Y.C.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün cansız bedeni ise, morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Tıra çarpıp paramparça olan otomobilden cansız bedeni çıkarıldı

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