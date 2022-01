YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Tıra çarpan otomobil savrularak başka bir araca çarptı: 3 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası tıra çarpan otomobil yola savrularak başka bir araca çarparken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi, eski Muradiye yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muradiye Mahallesi'nden kent merkezi istikametine seyir halinde olan 45 C 6354 plakalı otomobil sürücüsü Y.C., direksiyon hakimiyetini kaybederek F.E. idaresindeki 35 UN 011 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 45 C 6354 plakalı otomobil ile L.A. idaresindeki 45 T 0017 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 45 C 6354 plakalı otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Kazada 45 C 6354 plakalı otomobil içerisinde bulunan Y.C., F.C. ve O.K., yaralandı. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, jandarma ekipleri trafiği açmak için çalışma başlattı. Yaralıların sevk edilmesi sonrası araçların da çekilmesiyle birlikte jandarma ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açtı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.