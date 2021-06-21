Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
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Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | 3. Sayfa

Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti Ticari aracın hurda döndüğü kazada boğazından ağır yaralanan sürücü hastanede öldü Antalya'da aynı yönde seyir halinde olduğu tıra arkadan çapan ticari aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti

Ticari aracın hurda döndüğü kazada boğazından ağır yaralanan sürücü hastanede öldü

ANTALYA - Antalya'da aynı yönde seyir halinde olduğu tıra arkadan çapan ticari aracın sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün yapılan testinde 2.99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza Manavgat Alanya D-400 Karayolu Akseki Yol kavşağı yakınlarında bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ahmet Bozkurt'un direksiyon hakimiyetini yitirdiği 07 ANP 175 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Mehmet Şimşek'in kullandığı 33 VB 604 plakalı tıraa arkadan çarptı. Tırın arkasında giren ticari araç tırla birlikte yaklaşık 150 metre sürüklendi. TIR şoförünün kazayı fark ederek yolun sağına park etmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

Çarpmanın şiddetiyle tıra yapışan hafifi ticari aracın içinden çıkarılan ve boğazındaki kesik sebebiyle aşırı kan kaybettiği belirlenen Ahmet Bozkurt, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede 3-4 defa kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Ahmet Bozkurt doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Bozkurt un cenazesi morga konuldu.

Kaza sırasında Ahmet Bozkurt' un araçtan çıkarılması sırasından yardımcı olan bir vatandaş "Geldiğimizde boynu kesilmiş vaziyetteydi. Tampon parçası kesmiş. Kalkmaya çalışıyordu. Biz ilk müdahalemiz ettik. İtfaiye ve ambülans gelmeden yardımcı olmaya çalıştık. Sonra ambülans geldi kazazedeyi çıkarttık. Zaten orada bildiğiniz anason veya rakı filan var. ya şişesi vardı döküldü, ya da içiyordu yani. Araç beni Mahmutlar'da süratli bir şekilde geçmişti. Sonra burada kaza yaptığını gördüm. " dedi.

Sürücünün ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan kan testinde 2.99 promil alkollü olduğu belirlendi.

Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti
Tıra arkadan çarpan alkollü sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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