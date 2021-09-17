İzmir'de tır ve belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı - Haberler
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İzmir'de tır ve belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

AA / Gökay Özalp - Haberler | Güncel

İzmir'in Aliağa ilçesinde tır ve belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde tır ve belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Çanakkale yolu Helvacı Kavşağı'nda tır ve belediye otobüsü çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan 7'si Aliağa, 3'ü Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aliağa ve Menemen Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de tır ve belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı

İzmir'de tır ve belediye otobüsü çarpıştı: 10 yaralı
AA / Gökay Özalp - Son Dakika Haberleri
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