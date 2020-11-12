Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir
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Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir

12.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:31
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir

4 yıl önce oyunculuğu bıraktıktan sonra Türkiye'den ABD'ye taşınan Tolga Karel, tır şoförlüğü yapmaya başladı. Karel, sosyal medya hesabından kendisiyle "Kamyoncu" diyerek dalga geçen bir takipçisine "Benim bir maaşım senin sülalene burs verir" dedi.

Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı paylaşan Tolga Karel 2016 yılında oyunculuğu bırakmıştı. Bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Karel, işleri yolunca gitmeyince ailesiyle Amerika'ya yerleşti. Bir süre işsiz kalan oyuncu sonra tır şoförlüğüne başladı.

"1 AYLIK KAZANCIM BÜTÜN SÜLALENA ÖMÜR BOYU BURS VERİR"

Şoförlükten iyi bir gelir elde eden Karel, Instagram'dan kendisine "Adamdaki akla bak sen git kamyoncu ol" diyen erkek takipçisine fena ayar verdi. Gelen yoruma cevap veren Karel, "He la kamyoncu oldum hoşuna mı gitti gardaş! Ama dikkat et bu kamyoncu 1 aylık kazancıyla bütün sülalene hayatı boyuncu burs verir haberin olsun" dedi.

Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir

8 BİN DOLAR MAAŞ ALIYOR

Aylar önce yaptığı bir açıklamasında aylık 8 bin dolar maaş aldığını söyleyen Tolga Karel, 320 bin dolar değerinde bir ev almıştı.

Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir
Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir

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