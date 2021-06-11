Tır şarampole uçtu, sürücü yaralandı
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Tır şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Tır şarampole uçtu, sürücü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır şarampole uçtu. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan-Malatya Karayolu Subatan Geçidi mevkiinde Ersin Ateşal idaresindeki 23 LU 418 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Ersin Ateşal yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Tır şarampole uçtu, sürücü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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