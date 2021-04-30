Tır refüje düştü yüklü bimsler yola saçıldı
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Tır refüje düştü yüklü bimsler yola saçıldı

Tır refüje düştü yüklü bimsler yola saçıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bims yüklü tır refüje düşerken, dorsede yüklü olan bimsler yola saçıldı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bims yüklü tır refüje düşerken, dorsede yüklü olan bimsler yola saçıldı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den yüklenen bims ile Aksaray istikametine seyreden İbrahim G. (51) idaresindeki 50 DS 581 plakalı Scania marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düştü. Kaza anında son anda yavaşlayan tırdan atlayan sürücü kazayı yara almadan atlatırken, dorsede yüklü olan ve yola saçılan bimsler kullanılamaz hale geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yoldan geçen diğer araçların kontrolünü sağlarken, kazayla ilgili inceleme yaptı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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