Son Dakika | TIR'LA ÇARPIŞAN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ ÖLDÜ

Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR'la kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Zülkarneyn Paltalı (24) yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde TIR'la kafa kafaya çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Zülkarneyn Paltalı (24) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Dinar- Çay kara yolunun 23'üncü kilometresindeki Akçaköy mevkiinde meydana geldi. Ali O.S. yönetimindeki 20 EM 730 plakalı TIR, karşı yönden gelen Zülkarneyn Paltalı'nın kullandığı 34 NKB 27 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü, kamyonda ise maddi hasarın meydana geldiği kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ticari aracın sürücüsü Zülkarneyn Paltalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. TIR sürücüsü Ali O.S. ise kazayı yara almadan atlattı.

Zülkarneyn Paltalı'nın cansız bedeni cenaze aracı ile Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek morga konuldu. Jandarma TIR sürücüsü Ali O.S.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı