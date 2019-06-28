Tır kurşunlayan iki kişi tutuklandı
Adıyaman'da park halindeki tırı kurşunlayan 2 kişi tutuklandı.
Adıyaman'da park halindeki tırı kurşunlayan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sümer Evler Mahallesi'nde Orhan Şimşek'e ait park halindeki tırın kurşunlanmasının ardından çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen A.B. (28) ile A.B'yi (40) kent merkezinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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