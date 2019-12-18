: Tır'ın çarptığı yolcu minibüsünde ölen zehranur'a hüzünlü uğurlama

18.12.2019 16:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:50

TIR'ın çarptığı yolcu minibüsünde ölen Zehranur'a hüzünlü uğurlama

Trabzon'da, yabancı plakalı TIR'ın çarptığı yolcu minibüsünde yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Zehranur Tütüncü (22), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi'ndeki Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden Mardale İshvili Emzali yönetimindeki ZZ-295-BB Gürcü plakalı TIR, aynı yöne giden Şaban Akyüz'ün kullandığı 61 M 1152 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, minibüsteki 22 yolcu ve TIR sürücüsü yaralandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlileri ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

3 YOLCU KURTARILAMADI

Kazada yaralanan ve hayati tehlikesi olan yolculardan Halim Kurt (74), Zehranur Tütüncü (22) ve Neslihan Karkaç (23) tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 20 yaralının tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTELİ ZEHRANUR UĞURLANDI

Kazada yaşamını yitiren KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zehranur Tütüncü için Söğütlü Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, genç kızın arkadaşları ile babası İsmail ve annesi Hacer Tütüncü ve çok sayıda kişi katıldı. Zehranur Tütüncü, Ulu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, aile kabristanlığında toprağa verildi. Genç kızın cenazesine katılanlar acılı ailesine taziye dileklerinde bulunurken, arkadaşları da gözyaşı döktü.

OKUL ÇIKIŞI EVİNE GİDİYORMUŞ

Ölümüyle ailesi ve arkadaşlarını hüzne boğan Zehra Tütüncü'nün okul çıkışı Söğütlü Mahallesi'ndeki evine gitmek üzere minibüse bindiği ve evine 1 kilometre mesafe kala kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Öte yandan kazada hayatlarını kaybeden Halim Kurt'un, ikindi vakti Düzköy ilçesinde, Neslihan Karkaç'ın ise yarın Akçaabat ilçesinde kılınacak cenaze namazlarının ardından toprağa verilecek.

Kaynak: DHA

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