TIR'ın çarptığı otomobildeki anne- kız yaralandı
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TIR'ın çarptığı otomobildeki anne- kız yaralandı

TIR'ın çarptığı otomobildeki anne- kız yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Darende ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki Yıldız Ç. (45) ile kızı Büşra Ç. (25) yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, TIR'ın çarptığı otomobildeki Yıldız Ç. (45) ile kızı Büşra Ç. (25) yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolunda meydana geldi. Rahmi T. (38) yönetimindeki 34 PV 9760 plakalı TIR, Elbistan yol ayrımında Yıldız Ç.'nin kullandığı 34 KF 6024 plakalı otomobile çarptı. Sürüklenen otomobilde bulunan sürücü Yıldız Ç. ile kızı Büşra Ç. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücü Rahmi T. ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TIR'ın çarptığı otomobildeki anne- kız yaralandı
TIR'ın çarptığı otomobildeki anne- kız yaralandı
TIR'ın çarptığı otomobildeki anne- kız yaralandı
TIR'ın çarptığı otomobildeki anne- kız yaralandı
TIR'ın çarptığı otomobildeki anne- kız yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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