TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
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TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinden duran mermer yüklü TIR, arkadan bir TIR'ın çarpmasıyla şarampole devrildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinden duran mermer yüklü TIR, arkadan bir TIR'ın çarpmasıyla şarampole devrildi. Kazada, iki TIR'da bulunan 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. 

Kaza, saat 05.30 sıralarında İzmir Çevreyolu 2. Sanayi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, mermer yüklü 35 HD 542 plakalı TIR ile Bornova yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olan Osman Erol, yol ayrımını geçtikten sonra aracını emniyet şeridine park etti. TIR'dan inen Erol, aynı yöne giden Halil Akbulut'un yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ı yol sormak için emniyet şeridinde durdurdu. Akbulut'un TIR'ına binen Erol, gidecekleri güzergah hakkında konuşurken, Veli Gökdemir idaresindeki 32 LZ 601 plakalı mermer yüklü  TIR, emniyet şeridinde bulunan Akbulut idaresindeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akbulut ve Erol'un bulunduğu TIR, şarampole devrildi.

2 ARAÇTA 3 SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Kazada, Veli Gökdemir, Halil Akbulut ve Osman Erol bulundukları TIR'larda sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, AKS ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, TIR'larda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Sıkışan yaralılar çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulanslara Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan, Gökdemir ve Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu, Erol'un ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.  


TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı
TIR, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı: 2'si ağır 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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