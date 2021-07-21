TIR devrildi; sürücü yaralandı, 42 küçükbaş hayvan telef oldu
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TIR devrildi; sürücü yaralandı, 42 küçükbaş hayvan telef oldu

TIR devrildi; sürücü yaralandı, 42 küçükbaş hayvan telef oldu
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen TIR'ın şoförü Emin Malazgirt yaralandı, dorsedeki 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

ŞANLIURFA'da, şarampole devrilen TIR'ın şoförü Emin Malazgirt yaralandı, dorsedeki 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Emin Malazgirt yönetimindeki 25 ABD 571 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada Malazgirt yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki 42 küçükbaş hayvan da telef oldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Emin Malazgirt, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

Ulaşıma kapanan karayolu, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.


TIR devrildi; sürücü yaralandı, 42 küçükbaş hayvan telef oldu
TIR devrildi; sürücü yaralandı, 42 küçükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul

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