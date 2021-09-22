TEKİRDAĞ'DA TIR'A ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Soner Arslan (19) ağır yaralandı.

Kaza, Tekirdağ-Malkara karayolunun Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan yüklediği ihraç yükünü Yunanistan'a götüren Taner Yılmaz'ın kullandığı 41 YM 932 plakalı TIR'a arkadan gelen Soner Arslan'ın kullandığı 07 UV 433 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil 15 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Arslan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Taner Yılmaz, otomobilin aracına arkadan çarptığını belirterek, "Ben Tekirdağ istikametinden Malkara yönüne gidiyordum. Buradan da Yunanistan tarafına gidecektim. Ben güzergahımda giderken otomobil geldi bana arkadan vurdu sonrada tarlaya uçtu" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.