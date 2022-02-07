İNEGÖL, BURSA (İHA) - Tıp öğrencisi öksürük şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri olduğunu öğrendi

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2019 yılında öksürük şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri olduğunu öğrenen tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut (22), kök hücre tedavisi ile sağlığına kavuştu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde 3. sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Elif Azra Bulut, 2019 yolunda öksürük ve nefes almada zorluk çekince İnegöl Devlet Hastanesine başvurdu. Bulut'a, sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde lenf kanseri teşhisi konuldu. 2020 yılına kadar tedavisi devam eden Elif Azra Bulut iyileşti. Kızılay İnegöl Şubesi tarafından Dünya kanser günü vesilesiyle program düzenlendi. Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ile vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyleyerek, herkesi kanser konusunda duyarlılığa davet etti.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, kendisinin de bağışçı olduğunu söyleyerek, "Bunun artması durumunda kimse kimseye muhtaç olmadan güzel bir sistem kurulmuş oluyor. İnsan başına gelmeden anlamıyor. Farkındalık konusunda o kadar çok konu var ki, bugün onlardan birini konuşuyor olacağız. Ömür çok kısa. Faydalı insan olabilmek için mücadele etmek lazım" dedi.

Azra Bulut mücadelesini anlattı. Bulut, "Benim için kök hücre kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 2500 kişi kampanyaya katılarak bana destek verdiler. Bu bağışa sadece benim için değil de her ihtiyacı olan için bağışlamanızı tavsiye ediyorum. 18 yaşına bastığımda kök hücre bağışında bulunmak için numune verdim. Ben örnek verdikten 5 ay sonra önüme patoloji raporu geldi. 'sen kök hücre veremezsin hatta senin kök hücre tedavisine ihtiyacın var' dediler. 20 yaşında tatilden döndükten birkaç hafta sonra yorgun düştüm. Uzun mesafe yürüdüğüm zaman yoruluyordum. Sonrasında doktora gitmeye karar verdim. Göğsümde kitle olduğu tespit edildi. Kitlenin büyüklüğü 20 santimdi. 6 aylık tedavinin ardından sağlığıma kavuştum" dedi.